طالب سوري يحصل على درجة أفضل طالب أجنبي في جامعات الطب في هافانا

جهينة نيوز

حصل الطالب السوري أحمد السعدي على شهادة أفضل طالب أجنبي على مستوى جامعات الطب في العاصمة الكوبية هافانا وأحد افضل الطلبة الأجانب على مستوى كوبا.

وخلال حفل التخرج الذي حضره وزير الصحة الكوبي وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي بالإضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي نوه السعدي في كلمة له بمواقف كوبا المؤيدة والمتضامنة مع سورية في حربها ضد الارهاب موضحا ان كوبا بالاضافة إلى تميزها في المجالات العلمية فهي تعلم الاجيال والطلبة التضامن والوقوف مع القضايا العادلة في العالم.

وأعرب السعدي عن شعوره بالفخر والاعتزاز برفع اسم بلده سورية في المغترب مهديا هذا التفوق إلى وطنه سورية وكل من ساهم في دعمه للوصول إلى ذلك داعيا زملاءه الطلبة إلى أن يكون هدفهم الأول والأخير التحصيل العلمي العالي والتفوق والاثبات للعالم أننا شعب نملك إرثا حضاريا وأن يكونوا سفراء ناجحين لبلدهم في العمل والتفوق والنجاح ولا سيما أن سورية بحاجة إلينا جميعا لنعود إليها ونسهم في النصر وإعادة الإعمار.

سانا