لافروف: مجموعة بريكس توسع نطاقها العالمي لتكون منصة فريدة لعمليات التكامل

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مجموعة بريكس توسع نطاقها العالمي لتشكيل دائرة خارجية من الذين يشاطرونها الأفكار مشيرا إلى وجود إمكانات جيدة من أجل أن تكون منصة فريدة لعمليات التكامل بين دول عدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في مقالة نشرت في مجلة “أوبونتو” الجنوب أفريقية نرحب بقرار الرئاسة دعوة أصدقاء آخرين لدول الخماسية من مختلف أنحاء العالم من الذين يقودون اتحادات تكاملية ذات نفوذ إلى القمة التي ستعقد في جوهانسبرغ.. وبالتالي فإن مفهوم “بريكس زائد” الذي وافق عليه قادتنا في مدينة شيامين الصينية يجري تنفيذه عمليا.

واستضافت شيامين جنوب شرق الصين في أيلول الماضي أعمال القمة التاسعة لدول مجموعة بريكس.

وأشار لافروف إلى أن جاذبية البريكس بالنسبة إلى البلدان الأخرى تعود إلى أن الخماسية منفتحة على التفاعل البناء ومجموعة قيمها الأساسية تحمل طابعا كليا فنحن لا نقبل الكيل بمكيالين والتدخل العسكري في شؤون الدول والتدابير الاقتصادية القسرية الانفرادية والحماية والمنافسة غير المشروعة جنبا إلى جنب مع احترامنا لعدم جواز استخدام القوة العسكرية لحل المشاكل الدولية والدفاع عن أسس نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وشامل وعادل وشفاف ومتبادل المنفعة ودور منظمة التجارة العالمية كأساس له.

وتعقد قمة بريكس العاشرة في الفترة ما بين الـ 25 والـ 27 من تموز الجاري في جوهانسبرغ.

ودعي بالإضافة إلى قادة البلدان الخمسة الأعضاء رؤساء ناميبيا والغابون وأنغولا والسنغال وأوغندا وتوغو ورواندا والأرجنتين وتركيا وجامايكا للمشاركة في القمة.

يذكر أن مجموعة بريكس تأسست بشكل رسمي عام 2006 وكانت تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وفي عام 2010 انضمت إليها جنوب أفريقيا.