مادورو يدعو لتفعيل التعاون العسكري مع روسيا والصين

جهينة نيوز

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لتفعيل التعاون العسكري مع روسيا والصين وتركيا وايران.

ونقلت صحيفة "أولتيماس نوتيسياس" عن مادورو، قوله خلال عرض عسكري احتفالا بالذكرى الـ235 لميلاد البطل القومي سيمون بوليفار: "يجب علينا بذل الجهد حتى نفعل التعاون العسكري مع القوى العسكرية العالمية — روسيا والصين، مع الدول الصديقة، التي لديها إمكانات كبيرة في المجال العسكري — تركيا وإيران".

وكان وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، أعرب خلال زيارته إلى موسكو في وقت سابق، عن اهتمام فنزويلا بالتعاون مع موسكو في مسألة مشاركتها التكنولوجيا العسكرية، ولم يستبعد أيضاً شراء الأسلحة.