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بالخريطة.. وضعية سيطرة الجيش على قرى صيدا الجولان وخان صيدا واللوبيد والمقرز باقصى ريف القنيطرة الجنوبي
الأربعاء, 25 تموز 2018 الساعة 13:39 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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