القوات البحرية اليمنية تستهدف بارجة سعودية

جهينة نيوز

أعلنت القوات البحرية للجيش اليمني صباح اليوم الأربعاء، استهداف بارجة سعودية "الدمام" قبالة السواحل الغربية لليمن.

والبارجة الدمام هي الأحدث بين سلسلة البوارج التي تستهدفها القوة البحرية في ملحمة الدفاع عن اليمن بوجه قوى العدوان السعودي الأمريكي وقبل 39 يوما دمرت القوة البحرية بصاروخين بارجة إماراتية كانت تقود عملية إنزال جرى إفشالها.

وفي 30 يناير كانون الثاني 2017 استهدفت القوة البحرية بارجة المدينة السعودية وكانت تقوم باستهداف المدنيين والمنشئات المدنية قبالة سواحل الحديدة، ونشرت القوة البحرية فيديو مصورا لعملية الاستهداف.

وفي الأول من أكتوبر تشرين الاول 2016 دمرت القوة البحرية سفينة الانزال العسكرية الإماراتية من طراز «سويفت»، حاولت التقدم باتجاه سواحل مديرية المخا، وجرى نشر فيديو لعملية الاستهداف والتي أظهرت احتراق السفينة بالكامل.

يشار إلى أن البحرية اليمنية نفذت امس الأول 23 يوليو تموز عملية نوعية باتجاه تمركز القوات الإماراتية في مدينة المخا المحتلة وقامت بتدمير مخازن العتاد وغرف العمليات والرصيف البحري في ميناء المخا.

الى ذلك اعترفت وسائل اعلام سعودية بمقتل خمسةِ جنود سعوديين في مواجهات مع القواتِ اليمنية على الحدود الجنوبية للمملكة، وقُتل واُصيب العشراتُ منهم في عملية نوعية في نجران. ودانت الأمم المتحدة استهداف طيران العدوانِ السعودي محطة مياه في صعدة، ما أدى حرمانِ آلافِ المواطنين من مياه الشرب.

يأتي ذلك في وقت مازالت معارك الساحل الغربي تحصد ارواح مئات المرتزقة، على امتداد الشريط الساحلي ابتداء من المخا وانتهاءا بميدي، وحيث تعود القوات البحرية اليمنية مرة تلو الاخرى الى الواجهة بكل قوة.

وكانت القوات البحرية اليمنية قد نفذت في وقت سابق هجوما نوعيا على تجمع لقوى العدوان في ميناء المخا، واستهدفت غرف عمليات ومخازن اسلحة ما اسفر عن مقتل واصابة العديد من الغزاة وبينهم عدد من القادة الميدانيين.