عشرات القتلى في تفجير بباكستان

جهينة نيوز

لقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم في تفجير استهدف حافلة صغيرة للشرطة صباح اليوم في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، حسب وسائل إعلام محلية.

ولقى الأشخاص حتفهم في انفجار بمدينة كويتا غرب باكستان، في هجوم استهدف سيارة فان تابعة للشرطة، مع بدء الانتخابات العامة في البلاد، حسب رويترز.

ووفقا لشهود عيان، فإن التفجير وقع قرب أحد مراكز الاقتراع، في اليوم الذي تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية عامة.

وفتحت أبواب مراكز الاقتراع صباح اليوم الأربعاء أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة، سبقها العديد من عمليات العنف.