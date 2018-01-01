متحدث البيت الأبيض الأسبق شون سبايسر يصف ترامب بـ "أحادي قرن"!

جهينة نيوز

أشاد شون سبايسر متحدث البيت الأبيض الأسبق بالرئيس دونالد ترامب، رغم وصفه إياه بغريب الأطوار والعصبي.

واعتبر سبايسر في كتابه بعنوان "الإيجاز الصحفي: السياسة والإعلام والرئيس" الذي صدر أمس الثلاثاء في الذكرى السنوية الأولى لاستقالته من منصبه، أن ترامب رجل سياسة فريد من منوعه.

وأضاف: "أعتقد أننا لن نرى أبدا مرشحا رئاسيا يشبه ترامب، إذ لا يسع سوى القلائل تقليد أسلوبه العصبي. إنه حقا أحادي قرن يركب أحادي قرن واثبا عبر قوس قزح".

ومع ذلك، اعترف سبايسر بأن ترامب قد يكون عدوا لنفسه، وكتب: "بمقدوره إلحاق هزيمة بأي شخص، حتى بنفسه. هو نفعي ولا يهدأ أبدا وله شخصية كاريزماتية، وغريب الأطوار".

وأحادي القرن كائن خرافي ذكر في الأساطير الإغريقية، ويصوّر على هيئة حصان خرافي أبيض اللون ذي قرن واحد، ويرمز في اللغة الإنجليزية للشيء الفريد والمتميز.

المصدر: نوفوستي