ترامب يناقش الشأن الايراني مع رئيس المفوضية الأوروبية

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، للصحفيين، اليوم الأربعاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيبحث مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الموضوع الإيراني.

وقال جيدلي: "يجب على إيران أن تتخلى عن سلوكها المزعزع للاستقرار، وأن تتوقف عن تمويلها للإرهاب، وهي تهدد بلادنا باستمرار، ناهيك عن حليفنا الوحيد في المنطقة — إسرائيل- أنا متأكد من أن إيران ستكون موضوع النقاش غدا في المناقشات مع الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإجبار إيران على وقف مثل هذا السلوك".

وكما هو متوقع ، ستتطرق المفاوضات بين ترامب ويونكر، بشكل رئيسي إلى موضوع التجارة. إذ أن ترامب فرض رسوما على الصلب والألومنيوم ضد الاتحاد الأوروبي، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن وضع تدابير جوابية، ومن المقرر عقد الاجتماع بين ترامب ويونكر، اليوم الأربعاء.

سبوتنيك