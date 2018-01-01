163 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق

جهينة نيوز

قال مدير التداول والإعلام في سوق دمشق للأوراق المالية أسامة حسن إن قرارات الموافقة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية بخصوص اعتماد أسهم الزيادة لكل من بنك سورية الدولي الإسلامي وبنك سورية والمهجر إضافة لسهمي الوطنية للتأمين وبنك بيمو السعودي الفرنسي كان لها دور كبير في ارتفاع أحجام وقيم التداول كونه أعطى توجه للمستثمرين نحو شراء الأسهم التي سترتفع نتيجة تعديل السعر المرجعي بحسب نسبة التوزيع.‏

وفي سياق متصل أغلقت جلسة تداول السوق يوم أمس على حجم تداول قدره 116 ألف سهم موزعة على 78 صفقة بقيمة تداولات بلغت 88 مليون ليرة حيث تم تنفيذ صفقة ضخمة واحدة بحجم قدره 69 ألف سهم و قيمة بلغت 75 مليون ليرة وبالتالي يصبح إجمالي حجم التداول 185 ألف سهم موزعة على 79 صفقة بقيمة تداولات بلغت 163 مليون ليرة.‏

بالمقابل انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 36 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5547 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.65%.‏

في حين تصدر سهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 58 ألف سهم بقيمة تداول 62 مليون ليرة من خلال 33 صفقة ليغلق سهمه على سعر107 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.92%، وقد تم تنفيذ صفقة ضخمة واحدة لهذا السهم بحجم قدره 69 ألف سهم وقيمة بلغت 75 مليون وبالتالي يصبح إجمالي حجم التداول 127 ألف سهم بقيمة تداول 138 مليون ليرة من خلال 34 صفقة علماً أن الصفقة الضخمة لا تؤثر في احتساب السعر الوسطي للسهم، ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 40 ألف سهم بقيمة تداول 15 مليون ليرة من خلال 24 صفقة ليغلق سهمه على سعر 391 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.96%، تلاه سهم الشركة السورية الوطنية للتأمين حيث تم تداول 10 آلاف سهم بقيمة تداول 5 ملايين ليرة من خلال 3 صفقات ليغلق سهمه على سعر521 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.97%.‏

هذا ولا يزال سهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء موقوفاً عن التداول عملاً بأحكام المادة - 26- الفقرة (ج - 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرضها لحالة سطو وسرقة من قبل العناصر المسلحة.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، شركة العقيلة للتأمين التكافلي، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.