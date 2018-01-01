أبراج يوم الأربعاء 2018/7/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/25: يبرع في الأعمال الجماعية المؤسساتية الدبلوماسية، كريم، طموح، إبداع، صديق وفي، محبوب من الآخرين، راقي، لطيف، يتحمل سوء حظه أحياناً بشجاعة، لا يندب حظه، يعطي الكثير ولا يأخذ بالمقابل، يقف من جديد دائماً، يعطي الحب للآخرين، يحب المغامرات والمخاطر ويسيطر على نفسه لأنه يبرع في السيطرة، عنده طموحات و ابداعات كبيرة، حظ في الفترة القادمة، حل لمشكلة أو نزاع بين الأقرباء، ممكن اتمام صفقة مربحة، وللبعض إعاقة مشروع، الحلول بين يده أو عن طريق القانون أو ملاحقة قانونية، في الأشهر القادمة يحصل على مستوى معيشي طالما تمناه من مساعدة أومن أهل بسبب نقلة عقار أو اهتمان بعقار جديد وينجح في حقل الاعلام اذا كان يعمل في الاعلام، شهرة لك، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم حظك في العمل لكن يوجد تعب ممكن أن تسمع ببعض الكذب وتشعر بنوارات، اتكل على حدسك وانتبه ليس كل أحد تشعر باطمئنان، حاول أن تتكيف مع بعض الأمور، لا تضخّم الأمور لأنك بحاجة لتدعيم خطواتك بصدق واتزان، لهذا السبب تعرضت لاستفزاز حاول أن تكون لبق رحافظ على مكانك وسمعتك الطيبة الاجتماعية، اليوم يوجد عمل مع الغرباء مولود الحمل.

الثور: اليوم نشيط وعاطفي في مجال السفر نشيط في مجال الاتصالات البعيدة نشيط، نهارك جميل لتنهي بعض معاملاتك، ومن اللازم أن تحرص على الوثائق وتزيح كل العقبات عن طريقك، نهارك جيد يحمل دعوات وحفلات وتنقلات وأخبار جميلة، بالمواظبة بإمكانك تحصل على راحة بال والرضا، أوقات مسلية في انتظارك، اليوم أخبار جيدة لك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم أريح من الأمس لكن تتمتع بوضع منافس حتى تحاور و تساهم وتغفر حتى الطرف الآخر يقدر ويحصل على تأييد بانجازاتك، غير متوقع على صعيد أمور مالية، بإمكانك أن تدقق بمعاملاتك بالتفاصيل بمسائل تأمينية استشفائية، ممكن أن تفكر بمشروع جديد أو تنهي وضع مالي أو يخف عليك الأعباء لكن انتبه من مجازفة، تحمل لك خسارة أو ممكن موضوع فيه تعويض بمعنى أمورك المالية أفضل اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: تتفاجئ ببعض التبدلات في مزاجك وبين العلو والانخفاض دون أن تعرف السبب، انتبه لا تصغي لبعض الأسئلة السيئة التي يسعدها أن ترى الفوضى تخيّم على حياتك، اليوم بإمكانك أن تركز وتقترب من الشريك، يخبئ لك الحب بعض المفاجئات لتعيد النظر في أمورك بعمق لكن بشرط تتجنب السطحية في عواطفك، احتمال أيضاً يحمل لك اليوم بعض العقود، يوجد شراكة وأخذ وعطاء عند السرطان.

الأسد: انتبه من بداية النهار النوايا سيئة ممكن يخفون وراء عروض جديدة وكلام منمق وتشعر ببعض التراجع المعنوي والارهاق، احتمال بعض الشروط تتبدل بالعمل أو تغيير في عملك الأفضل أن تؤجل أي عمل مرهق لوقت لاحق، أنهي المهم من واجباتك المهمة، ولا تدع الاكتئاب يسيطر عليك، نهارك متعب وتعمل عمل إضافي، احتمال أن تحصل على نتائج ايجابية، واليوم لا تبالغ في صحتك مولود الأسد.

العذراء: اليوم محظوظ تلعب دور مميز في محيطك، يوم مهم بالرغم من الضغط والمفاجئات، يوم مميز لتحصل على عرض مميز أو تنطق باسم مجموعة كبيرة ويكون تأثيرها كبير على أحداث نهارك، بمعنى تلفت الأنظار، اليوم جيد على صعيد اجتماعي غرامي، تنعم بأجواء ايجابية لأن اليوم بالذات صوتك مسموع مولود العذراء.

الميزان: متعب بعض الشيء، حاول أن تحقق توازن مهم على صعيد العائلة أر العمل، الأجواء فيها بعض الانزعاج في محيطك، خذ احتياطاتك حتى لا تولد مناخ عصبي وتعادي الذين حولك، اليوم يوجد شيء يتعلق بملة على صعيد العائلة، ممكن أن يخيب لك شخص علقت عليه آمال كثيرة، تجنب الكلام، اليوم يوجد أرضية خصبة للمشاكل مولود الميزان.

العقرب: اليوم نشط وفرح لأخبار يسمعها، لقاء غير منتظر ويفيد، تفاؤل، اليوم جميل السفر والاتصالات ورحلة قصيرة، يتناغم مع محيطه، انتبه ولاتفرض سلطتك وخاصةً على أحد من محيطك، يمكن تلومك الوقائع، تأكد أولاً، تقدر أن تنال ما يكفيك من الحنان والود، اليوم جيد لك مولود العقرب.

القوس: تحاول ادخال على ميزانيتك المالية، يحمل لك نهارك تنقل واحتمال أن تتكلف بمهمة حتى تحسن من ظروفك ممكن تتوصل اليوم لحل يدر عليك الاموال ويمكن أن تواجه بشكل مفاجئ نفقات تدعك أن تراجع ميزانيتك، بمعنى اليوم حياتك فيها دفع وصرف وهدايا ومكاسيب كل شخص حسب وضعه آتي من مبلغ من المال على الطريق لك مولود القوس.

الجدي: اليوم القمر عندك تشعر بارتياح ممكن الأضواء اليوم اشرقت الشمس عليك، تساعدك في مساعيك لتشق طريقك بسلام وتسيطر علء زمام الأمور دون هزات أو خضات، اليوم قل للشي كن فيكن لأن اليوم فعلاً لك قوة وطاقة ونشاط وتغيير في شكلك تتكلم بأسرارك لصديق أو لشريك، بمعنى أقل نهار اليوم بالنسبة لك يوجد ازعاج مولود الجدي.

الدلو: أنت متعب ومضايقات بأنواعها، نهار بطيء ممكن أن تسمع معاتبة من أصدقاء على كلام من الماضي أو احتمال أن تصطدم ببعض المتحدثين، لا تفرض وجهة نظرك، نصيحة تجنب اللقاءات والاتفاقيات واقترب من أشخاص محددين حتى يأثروا فيك تأثير ايجابي، كن حذر من أحد من محيطك، ممكن لأحد أن ينتزع منك قصة أو سر لذلك انتبه لنفسك وحاسب نفسك، واثقل نفسك لأن وضعك فيه احباط لك مولود الدلو.

الحوت: أنت اليوم جيد وجميل اللقاءات، تقوم بعمل ترفيهي تسجل انفراج بعد التعب الأمس، كان هناك بعض العصي في الدواليب لكن اليوم تقدر أن تتحدى وتفشّل مخططات لأن الأصدقاء حولك ويعترفون بكفائتك والحظ يميل لجانبك وتتلقى دعوات من كل جانب بغض النظر اليوم بإمكانك أن تحاسب نفسك من حلال أو حرام، اليوم حياتك اجتماعية دعوات وعزايم ومعارف جديدة وأمنيات تتحقق مولود الحوت.