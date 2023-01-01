منذر: استهداف "إسرائيل" لطائرة سورية تقصف أوكار تنظيم داعش تأكيد على ارتباط الكيان الصهيوني بالمجموعات الإرهابية

جهينة نيوز

قال القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر خلال جلسة لمجلس الأمن: "إسرائيل" تؤكد مجدداً ارتباطها الوثيق بالمجموعات الإرهابية عبر استهدافها اليوم طائرة حربية سورية كانت تقصف أوكار تنظيم داعش الإرهابي على أطراف وادي اليرموك في ريف القنيطرة.

وأضاف: "إسرائيل" تستمر برفض الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بسبب سياسات بعض الدول الأعضاء التي تقدم الغطاء السياسي والحماية لها للاستمرار في احتلالها لأراض عربية في فلسطين وسورية ولبنان.. سياسات الدول الداعمة لـ"إسرائيل" أسهمت في تحويل فلسطين المحتلة إلى سجن جماعي مفتوح وسهلت لـ"إسرائيل" تطبيق سياسات الأبارتايد العنصرية بحق الفلسطينيين.

أما ادعاءات "إسرائيل" الكاذبة بأن لا دور لها في الأزمة في سورية فيدحضها دعمها المباشر للتنظيمات الإرهابية واعتداءاتها المتكررة على سورية وقيامها بتهريب المئات من منظمة «الخوذ البيضاء» الإرهابية.

وقال منذر: سورية تؤكد أن حقها السيادي على الجولان السوري لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يسقط بالتقادم وأن أرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة يجب أن تعود بكاملها.