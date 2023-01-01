ابن مصطفى العقاد يُحقِّق أمنية والده

جهينة نيوز

مالك ابن المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد الذي يعمل الآن مخرجاً ومنتجاً في الولايات المتحدة الأمريكية استطاع أخيراً أن يحقق أمنية والده في أن يجول فيلم "الرسالة" الصالات العربية، فبعد أن تمكّن أخيراً من إنتاج نسخة مرمّمة من «الرسالة» (وفق الجودة الرقمية 4k)، إذ عُرض أوّلاً في عيد الفطر في صالات خليجية، قبل أن ينتقل الشهر الماضي إلى بيروت، وهو يستعد اليوم ليحط في «سينما سيتي» دمشق ضمن عرض خاص من تنظيم الجمعية السورية «الفينيق المستدام» التي تديرها ديما عقاد، إبنة أخ المخرج الراحل، يليه آخران بعد غدٍ الخميس في «مدرّج جامعة حلب»، وثالث في 28 تموز الحالي في «المركز الثقافي الجديد» في اللاذقية، على أن تنفرد «سينما سيتي» بعرضه التجاري في صالاتها لمدّة أسبوع اعتباراً من بعد غدٍ الخميس.