بكر بكر مستشارا لمجلس الشركة السورية للاتصالات

جهينة نيوز

ساعات من نفيها لقرار تعيين المهندس بكر بكر، أصدرت الشركة السورية للاتصالات قرار بتعيين بكر في منصب مستشار لمجلس إدارة الشركة.

وكانت مصادر مطلعة في الاتصالات قد نفت لجهينة نيوز في وقت سابق من اليوم، صدور قرار رسمي حول تعيين بكر بكر في منصب مستشار لمجلس الشركة.

حيث قالت المصادر انه حتى الان لم يصدر قرارا رسميا بهذا الشأن وانه في حال اقر فعليا سيتم تعميمه.

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المحلية صورة عن قرار جاء فيه بأن رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات “ناظم بحصاص” وبناء على قرار مجلس إدارة الشركة وافق في الاجتماع المنعقد يوم الاربعاء الماضي 18 تموز على إحداث وظيفة مستشار لمجلس إدارة الشركة واضافتها إلى الوظائف المقرة في الشركة على أن يسمى المهندس "بكر بكر" مستشاراً لمجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات.

وكانت الهيئة العامة للشركة السورية للاتصالات اصدرت قرارا بإنهاء تكليف بكر وتم تعيين مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات أياد الخطيب لتسيير أمور الشركة.