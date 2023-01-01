موسكو لواشنطن: عليكم سحب القوات من سوريا أو التعاون لعودة اللاجئين

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لدى الولايات المتحدة إمكانية واحدة فقط للبقاء في سوريا وهي تكمن في بدء التعاون مع موسكو ودمشق لعودة اللاجئين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح لقناة "أي بي سي" الأمريكية إنه "من الناحية الموضوعية، لم تبق هناك أي أسس قانونية لمواصلة العسكريين الأمريكيين عملياتهم في سوريا، وفي هذه الحالة لدى القوات الأمريكية إمكانية واحدة فقط للبقاء في سوريا، تكمن في الانضمام إلى التعاون بين روسيا والقيادة الشرعية للدولة السورية بشأن العملية التي تهدف إلى المساعدة في عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم".

RT