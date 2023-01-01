فلسفة الجمال والفن عند فريديريك شيللر» جديد الدكتورة بشرى عباس

جهينة- خاص

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب كتاب «فلسفة الجمال والفن عند فريدريك شيللر» لمؤلفته الدكتورة بشرى عباس.

يضيء هذا الكتاب جوانب عدة من حياة وفكر الشاعر والفيلسوف الألماني شيللر الذي حرك أوتار الطبيعة الألمانية كلها، وكان ارتباطه البالغ بحقوق الجنس البشري حافزاً لتعاطفه مع الأمم كلها، فهو راهب العقل والحقيقة. إنه يشخص التطور والمثال الإنساني بشكلين رئيسين، فهو يحلم بإصلاح الفرد وفقاً للقانون الأخلاقي وبإصلاح المجتمع تبعاً للحق.

يبين الكتاب (311 صفحة من القطع الكبير) كيف يطمح شيللر إلى تأسيس الإنسانية انطلاقاً من حقوقها، لكن من دون استخدام العنف، بل عن طريق تطوير الميول الكبرى للقلب الإنساني تطويراً كاملاً، بحيث أن هذا الفيلسفو الألماني لم يفقد ثقته بالتطور الإنساني، لكنه رأى أن الخلاص الفردي هو من دون أي شك شرط أساس للخلاص الاجتماعي وأنه من الواجب أولاً أن يتحقق.

يذكر أن الدكتورة بشرى عباس محاضرة في الفكر والفن ضمن جامعة دمشق قسم الفلسفة وفي المعهد العالي للفنون المسرحية وهي خريجة جامعة بواتييه الفرنسية.