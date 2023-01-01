نتنياهو.. "قواتنا قامت بالعمل المناسب وأسقطت الطائرة السورية"

جهينة نيوز

أعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن طائرة حربية سورية أسقطتها إسرائيل فوق هضبة الجولان اليوم الثلاثاء "انتهكت على نحو جسيم" اتفاق نزع السلاح في الهضبة الاستراتيجية المبرم عام 1974 والذي تراقبه الأمم المتحدة، وفقا لمزاعمه.

وادعى نتنياهو في بيان: "قواتنا قامت بالعمل المناسب... نشدد على ضرورة احترام سوريا الشديد لاتفاق فصل القوات بيننا وبينهم".

وفي وقت سابق من اليوم استهدف العدو الاسرائيلي احدى الطائرات الحربية في الجيش السوري خلال قصفها لاوكار الارهابيين على أطراف وادى اليرموك بريف القنيطرة الملاصق لريف درعا الغربى.

واكد مصدر عسكري ان العدو الاسرائيلي أكد مجددا تبنيه للمجاميع الارهابية المسلحة عبر استهدافه اليوم احدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم فى منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الاجواء السورية