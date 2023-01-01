الوزير الخليل: 43 دولة ثبّتت مشاركتها في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي

جهينة نيوز

ثلاث وأربعون دولة ثبتت مشاركتها في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي المقرر إقامتها خلال الشهر التاسع من العام الجاري، وذلك بحسب تصريح لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل الذي أوضح «إن هذا الرقم وقبل شهرين اثنين من المعرض يعادل إجمالي المشاركات في الدورة 59 من المعرض خلال العام المنصرم.

ومن جهة التوقعات لعدد الدول المشاركة رسمياً وتجارياً فإنها قد تصل إلى 50 دولة على الأقل، وذكر أن حجم مساحات أجنحة العرض المحجوزة خلال دورة العام الماضي وصلت إلى 74 ألف متر مربع في حين أنها وحتى الأسبوع الحالي وصلت إلى نحو 84 ألف متر مربع، أي ما يتجاوز إجمالي مساحات العام الماضي، بالتوازي مع كون هذه المساحة تغطي مدينة المعارض بأجنحتها ومساحاتها المكشوفة.