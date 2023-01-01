من سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم؟

جهينة نيوز

ضمت قائمة المرشحين العشرة للفوز بجائزة أفضل للاعب في عام 2018 التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كل من: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البلجيكي كيفين دي بروين، الفرنسي أنطوان غريزمان، البلجيكي إيدين هازارد، الإنجليزي هاري كين، الفرنسي كيليان مبابي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الكرواتي لوكا مودريتش، المصري محمد صلاح، الفرنسي رافائيل فاران.

وأعلن الفيفا في تقريره أن الجائزة ستعتمد على أداء اللاعبين خلال الفترة من 3 يوليو 2017 ولغاية 15 يوليو 2018. ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بالتصويت لاختيار «The Best» عبر موقع الفيفا الرسمي بدءاً من اليوم وحتى 10 أغسطس المقبل.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن اللاعبين العشرة تم اختيارهم من قبل لجنة تضم 13 عضواً أبرزهم: الظاهرة البرازيلية رونالدو، الإيطالي أليساندرو نيستا، الإيفواري ديدييه دروغبا، السعودي سامى الجابر، البرازيلى ريكاردو كاكا، الإيطالي فابيو كابيلو، الألماني لوثار ماتيوس.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد توج بالجائزة خلال آخر عامين على حساب غريمه التقليدي ليونيل ميسي، وانفصلت الجائزة عن الكرة الذهبية التي تقدمها حاليا المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول".

وكالات