المانيا.. لن نخضع لتهديدات ترامب

جهينة نيوز

أكدت ألمانيا، الثلاثاء، أن أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك قبل توجه رئيس المفوضية الأوروبية إلى واشنطن، لمحاولة تفادي إندلاع حرب تجارية شاملة.

وغرد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس على "تويتر"، الثلاثاء، قائلا: "الرسوم العقابية ليست من مصلحة أحد، لأن الجميع سيخسر في نهاية المطاف".

ونقلت "فرانس برس" عن ماس قوله إن "أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي. إذا رضخنا مرة واحدة، سيتعين علينا في المستقبل أن نتعامل في كثير من الأحيان مع سلوك مماثل".

ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة في محاولة أخيرة لإقناع ترامب بعدم فرض رسوم عقابية على السيارات الأوروبية.