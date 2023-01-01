إلى عشاق الظواهر الفلكية.. ترقبوا خسوف القمر الدموي هذا الأسبوع!

جهينة نيوز

كشف العلماء أن الأرض على موعد مع أطول خسوف للقمر يحدث منذ 100 سنة يوم الجمعة 27 تموز/يوليو، حيث ستقع الأرض بين الشمس والقمر وتحجب بالتالي أشعة الشمس عن القمر.

وسيستمر خسوف القمر "الدموي" لمدة ساعة و43 دقيقة تقريبًا، حيث سيتحول لون القمر إلى اللون الأحمر بشكل جزئي.

وفي لحظة الخسوف الكلي، سيكون القمر فى مركز ظل الأرض قبل أن يبدأ بالخروج منه ليصبح في حالة الخسوف الجزئي إلى أن يخرج تماماً من ظل الكرة الأرضية ويدخل في ظل الأرض ويبدو شكله طبيعياً.

وسيتمكّن سكان دول شرق إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط من مشاهدة هذه الظاهرة بوضوح، بالإضافة إلى معظم سكان أوروبا وأستراليا والجزء الشرقي لأميركا الجنوبية، إضافة إلى المحيطات الهادئ والأطلسي والهندي والقارة القطبية الجنوبية.

إشارة إلى أنّ هذا الخسوف يعتبر الثاني لهذا العام، حيث حدث الخسوف الأول كليًا في 31 كانون الثاني 2018