تراجع جديد لليرة التركية

جهينة نيوز

تراجعت الليرة التركية مجددا اليوم إثر إبقاء المصرف المركزي التركي معدلات الفائدة دون تغيير لتصل إلى 9ر4 مقابل الدولار.

وأكد البنك المركزي التابع للنظام التركي قوله في بيان نقلته فرانس برس أنه “سيبقي معدلات الفائدة دون تغيير عند 75ر17 بالمئة”.

وخسرت الليرة التركية 5ر3 بالمئة من قيمتها لتصل إلى 9ر4 مقابل الدولار بعد إعلان المصرف الذي تحدى الضغوط بزيادة معدلات الفائدة من أجل كبح جماح التضخم المرتفع.

وأشارت بعض التحليلات إلى أن الليرة التركية من بين الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في الفترة المنقضية من العام الجاري.

وتأتي هذه المعطيات الاقتصادية في ظل السياسات التي يتبعها نظام رجب طيب أردوغان والتي تسببت في الكثير من المشاكل على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتركيا.