عمر حمشو بطل الجمهورية لفروسية قفز الحواجز للفئة العليا

جهينة نيوز

توج الفارس عمر حمشو بلقب بطولة الجمهورية لفروسية قفز الحواجز للفئة العليا التي جرت منافساتها بنادي باسل الاسد للفروسية في الديماس بريف دمشق بمشاركة واسعة لاندية الجيش والشرطة ودمشق و تيم سبيرت و جمناى.

وجاء الفارس محمد جوبراني بوصافة الفئة العليا تاركا المركز الثالث لقتيبة الدغلى وحل ليث العلى اولا بفئة 130سم تلاه محمد جوبراني ثم جواد نظام وجاءت الفارسة بشرى الاسد في المركز الرابع و الفارسة جودي نظام في

المركز الخامس.

واسفرت فئة 120 سم عن فوز ليث العلى بالمركز الاول وحلت الفارستان شام الاسد وبشرى الاسد بالمركزين الثاني والثالث على التوالي وكان المركز الرابع للفارسة اية حمشو والخامس للفارسة نجلا السمير بينما ذهب المركز الاول لفئة 105 سم لفوق 16 عاما لاحمد المصري وحلت الفارسة غزل سليمان ثانية وجاء أحمد ملط ثالثا وسلمان سليمان رابعا.

ولاعمار تحت 16 عاما ضمن فئة 105سم كانت الصدارة من نصيب أحمد المصري وحل وسيم زنداقي ثانيا و شروق المصري ثالثة اما فئة 80 سم فحسمت صدارتها شروق المصري تلاها على مهنا ثم حازم المصري.

سانا