بوتين يلتقي أردوغان على هامش "بريكس" لبحث التسوية السورية

جهينة نيوز

صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي اليوم الثلاثاء بأن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 26 تموز/ يوليو الجاري، على هامش قمة "بريكس".

وقال أوشاكوف للصحفيين: "يتواصل الحوار، كثيرا ما نلتقي مع السياسيين الأتراك، وتتكرر بيننا الاتصالات الهاتفية، لقد أجرينا نحو 16 اتصالا هاتفيا هذا العام، وهنا خلال هذا اللقاء سنبحث العلاقات الثنائية، ومشروعات الطاقة وبالطبع التعاون في التسوية السورية، وعلى وجه الخصوص الخطوات المستقبلية لصيغة أستانا ومواضيع أخرى".

هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتوجه بزيارة إلى جنوب إفريقيا، يومي 26 و27 تموز/يوليو الجاري، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" العاشرة.

يذكر أن قمة مجموعة "بريكس" ستعقد في جوهانسبورغ الأفريقية من 25 إلى 27 تموز/يوليو، وتضم مجموعة "بريكس" كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، وتعتبر مجموعة "بريكس" صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة "ما يشكل 42% من سكان العالم، وتحتل دول "بريكس " 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطي نقدي يفوق 4 تريليونات دولار.