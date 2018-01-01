مقتل 3 يمنيين بغارات العدوان السعودي على صعدة وتعز

جهينة نيوز

قتل ثلاثة يمنيين جراء غارات جديدة لطيران تحالف العدوان اوقصف مدفعيته لمناطق سكنية في محافظتي صعدة وتعز اليمنيتين في الساعات الماضية .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري قوله إن “مواطنا من أبناء مديرية باقم الحدودية في صعدة استشهد إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه بالمحافظة ذاتها”.

وأشار المصدر إلى مقتل رجل وزوجته جراء سبع غارات لطيران العدوان على وادي الحناية في مديرية الوازعية بمحافظة تعز .

وفي الحديدة شن طيران العدوان غارة على مزرعة مواطن بمديرية الحالي وغارتين على مديرية الدريهمي وخمس غارات على مدينة الحديدة بينما شن غارات على منطقة حام بمديرية المتون في محافظة الجوف و ثلاث غارات على مديريتي السوادية وناطع في محافظة البيضاء.