مصادر خاصة لـ جهينة نيوز: حتى الان لم يصدر قرارا رسميا بتعيين بكر بكر مستشارا لمجلس إدارة السورية للاتصالات!

جهينة نيوز

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن رئيس مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات “ناظم بحصاص” وبناء على قرار مجلس إدارة الشركة وافق في الاجتماع المنعقد يوم الاربعاء الماضي 18 تموز على إحداث وظيفة مستشار لمجلس إدارة الشركة واضافتها إلى الوظائف المقرة في الشركة على أن يسمى المهندس "بكر بكر" مستشاراً لمجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات.

مصادر خاصة في الشركة السورية للاتصالات افادت لموقع "جهينة نيوز" انه حتى الان لم يصدر قرارا رسميا بهذا الشأن وانه في حال اقر فعليا سيتم تعميمه.

وكانت الهيئة العامة للشركة السورية للاتصالات اصدرت قرارا بإنهاء تكليف بكر دون اصدار قرار بتكليف بديل عنه بإدارة الشركة. وتم تعيين مدير الإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات أياد الخطيب لتسيير أمور الشركة.

وكانت وزارة المالية أصدرت قراراً يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائد لبعض الموظفين ومن بينهم المدير العام، دون ذكر سبب الحجز الاحتياطي ليتوضح فيما بعد أنها على خلفية اتهامات بعقد توريد قيمته 100 مليار ليرة سورية على الرغم من أن الموازنة السنوية الإجمالية للشركة هي 60 مليار ونصفها رواتب موظفين.