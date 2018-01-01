"فيفا" يعلن أسماء المرشحين لجائزة أفضل مدرب لعام 2018

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين والمدربين المرشحين للتتويج بجائزة الأفضل لهذا العام.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال، كلا من ديدييه ديشامب، الذي قاد المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم الأخيرة

وفرنسيا آخر هو زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد والذي قاد الملكي للفوز ببطولة دوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

بالإضافة للإسباني بيب غوارديولا الذي قاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي للفوز بلقب الدوري الإنكليزي.

وضمت القائمة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي استطاع قيادة ناديه الإنجليزي ليفربول للوصول لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

بالإضافة للمدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم الأخيرة، وحصل معه على الميدالية الفضية.

بالإضافة للمدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، والذي قاد منتخب بلجيكا لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم.

وشهدت القائمة تواجد الأرجنتيني، دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني والذي استطاع الفوز مع ناديه بلقب الدوري الأوروبي.

والمدرب الإنكليزي جاريث ساوثجيت، الذي قاد حصل مع منتخب بلاده على المركز الرابع في كأس العالم.

كما شهدت القائمة تواجد الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، والذي استطاع الفوز بلقب الدوري الإيطالي والكأس.

وتواجد مدرب المنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرشيسوف، الذي قاد منتخب بلاده في كأس العالم واستطاع بلوغ الدور الربع النهائي من كأس العالم بعد إقصائه المنتخب الإسباني في الدور السابق وليخرج من هذا الدور على يد المنتخب الكرواتي.

بالإضافة لتواجد الإسباني، إرنستو فالفيردي، الذي استطاع تحقيق لقب الدوري الإسباني والكأس برفقة ناديه برشلونة.