اعلان أسماء الناجحين في المنح الدراسية المقدمة من الهند لمرحلة الدراسات العليا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم أسماء الناجحين في المنح الدراسية المقدمة من جمهورية الهند لمرحلة الدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” بمختلف الاختصاصات باستثناء الطبية للعام الدراسي 2018-2019.

وبينت الوزارة في إعلانها اليوم أنه يحق للطلاب الناجحين في المنح التقدم بطلب استنكاف في موعد أقصاه 26-7-2018 وإلا يحرم الطالب من التقدم إلى باقي إعلانات التبادل الثقافي للعام الدراسي الحالي والأعوام القادمة.

ويمكن للراغبين الاطلاع على أسماء الناجحين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتتضمن المنح الإعفاء من رسوم الدراسة والإقامة في السكن الجامعي ووجبات الطعام والتنقلات الداخلية في حين يلتزم الطالب مالياً في حال قبوله بنفقات السفر ذهاباً وإياباً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً.

ويرتبط القبول النهائي للطالب حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية الهند ويحق للطلاب المتقدمين استرجاع أوراقهم الثبوتية في حال لم يرد اسمهم بين الناجحين.

وكانت الوزارة أعلنت في الخامس من شهر حزيران الماضي عن ألف منحة دراسية مقدمة من الهند للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا “الماجستير والدكتوراه” بمختلف الاختصاصات باستثناء الطبية للعام الدراسي 2018-2019.