رئيس أوسيتيا الجنوبية يضع إكليلاً من الورد على ضريح الجندي المجهول ويزور المعالم التاريخية بدمشق القديمة

جهينة نيوز

زار أناتولي بيبيلوف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء ضريح الجندي المجهول في جبل قاسيون ووضع إكليلا من الورد على الضريح تقديرا لتضحيات وبطولات الجيش السوري في مواجهة الإرهاب وسجل كلمة في سجل كبار الزوار.

وقام الرئيس بيبيلوف بجولة يرافقه وزيرا التعليم العالي الدكتورعاطف نداف والأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد إلى أبرز المعالم التاريخية والدينية في مدينة دمشق القديمة بدأها من الجامع الأموي حيث استمع إلى شرح مفصل عن تاريخ الجامع ورمزيته وتاريخ بنائه وقام بجولة في ارجاء الجامع وفي الأسواق الدمشقية المحيطة به.

واطلع رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية على قصر العظم في دمشق القديمة كأحد أهم المباني التاريخية فيها وواحد من أفضل نماذج العمارة المبكرة للبيوت الدمشقية الكبيرة وأهم معالمها كما زار خان أسعد باشا واستمع من المعنيين إلى شرح عن الخان وتاريخ بنائه وأهميته التاريخية.

وشملت زيارة الرئيس بيبيلوف في دمشق القديمة كنيسة حنانيا واستمع إلى شرح حول المراحل التاريخية التي مرت بها كونها تشكل شاهدا على فنون العمارة الدينية وازدهارها في سورية والتي تعود إلى محطات زمنية وحضارية مختلفة.

وكان الرئيس بيبيلوف بدأ يوم أمس زيارة إلى سورية تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين ويجري مباحثات لتطوير العلاقات بين البلدين وخلق آفاق للتعاون بينهما.