كيم جونغ أون يعقد اجتماعاً سرياً مع سفراء بلاده في العالم

جهينة نيوز

أعلنت وكالة "يونهاب" أن كيم جونغ أون ربما يكون قد عقد اجتماعا مع سفراء كوريا الشمالية في الدول الأجنبية في بيونغ يانغ.

ووفقا للوكالة، وصل اليوم الثلاثاء إلى بكين سفير كوريا الشمالية لدى الصين، تشي جاي ريونغ على متن طائرة شركة Air Koryo الذي كان في بيونغ يانغ من 12 يوليو/ تموز ووصل إلى بيونغ يانغ مع نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري لي يونغ سو الذي كان في زيارة لكوبا. ووصل الدبلوماسي إلى بيونغ يانغ عبر العاصمة الصينية.

ووفقا للمعلومات، لقد شوهد سفراء كوريا الشمالية لدى روسيا وبريطانيا وماليزيا وسنغافورة وكذلك ممثل الجمهورية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في مطار بكين.

وأشارت الوكالة إلى أنهم كلهم على ما يبدو شاركوا في اجتماع مع كيم جونغ أون، وكان آخر لقاء لهم في عام 2015.