انهيار سد في لاوس ومئات المفقودين

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات في لاوس الثلاثاء أن مئات الاشخاص في عداد المفقودين غداة انهيار سد لتوليد الطاقة الكهربائية لا يزال قيد الانشاء في جنوب البلاد، وفق ما أوردت وكالة الانباء الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن السد الواقع في محافظة اتابيو في جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع فيتنام، انهار مساء الاثنين ما أدى إلى اندفاع خمسة مليارات متر مكعب من الماء، وأوقع العديد من القتلى ومئات المفقودين، ودمرت العديد من المنازل.

ووجهت السلطات نداء من أجل تأمين مساعدة طارئة إلى المنكوبين، وفق ما نقلت فرانس برس.

وهناك عشرات السدود قيد التشييد في لاوس التي تصدر القسم الأكبر من طاقتها الكهرمائية إلى دول مجاورة خصوصا تايلاند.

ومنذ سنوات عدة، عبرت منظمات بيئية عن قلقها إزاء الطموحات الكهرمائية في لاوس خصوصا بشأن تأثير السدود على نهر ميكونغ والنباتات والحيوانات والسكان والاقتصاد المحلي.