جيش العدو يطلق صافرات الانذار في الجولان المحتل خوفاً من تهديد جوي سوري

جهينة نيوز

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في هضبة الجولان السوري المحتل.

وقال جيش العدو في بيان له اليوم الثلاثاء: "إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كتسرين، وفي المجلس الإقليمي بالجولان".

بدورها، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش أطلق صاروخين ردا على تهديد جوي من سوريا مما استدعى إطلاق صافرات الإنذار.

وتعتبر هذه المرة الثانية، خلال يومين، تنطلق فيها صافرات الإنذار في هضبة الجولان. وقالت إسرائيل، إن صفارات الإنذار انطلقت، أمس الاثنين، بعد إطلاق صاروخين سوريين لم ينجحا في إصابة الهدف.

وكانت إسرائيل رفضت عرضا روسيا للحفاظ على تواجد القوات الإيرانية في سوريا على بعد 100 كيلومتر من خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامن نتنياهو مساء أمس الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة أركان الجيش الروسي فاليري غراسيموف.