مقتل 49 شخصاً في حرائق غابات اليونان

جهينة نيوز

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم الثلاثاء أن 49 شخصا على الأقل قتلوا في حرائق الغابات.

ونشبت حرائق غابات مدمرة في الغابات اليونانية خلال الساعات الـ24 الماضية في منطقة أتيكا بالقرب من أثينا.

وقالت إدارة الإطفاء: "حتى الآن بلغت حصيلة القتلى 49 شخصا، وأصيب 156 بينهم 11 في حالة حرجة، بالإضافة إلى ذلك، تم نقل 16 طفلا إلى المستشفى، وحياتهم آمنة".

وأضافت الإدارة أنه على الرغم من التعبئة الفورية والشاملة لرجال الإطفاء، أدت الرياح القوية التي تصل سرعتها إلى 9 درجات على مقياس بوفورت وارتفاع معدل الحرائق إلى انتشارها السريع في المناطق السكنية، لذلك لم يتمكن السكان والزوار من الفرار عندما كانوا على بعد عدة أمتار "من البحر أو في سياراتهم".

وعثر في منطقة "ماتي" الساحلية على جثث 25 قتيلا.

واجتاح غابات اليونان خلال يوم واحد 47 حريقا إذ تم إخماد معظمها في مراحلها الأولية.