مصدر عسكري:الجيش يحرر 21 بلدة بريفي درعا والقنيطرة

الثلاثاء, 24 تموز 2018 الساعة 13:10 | شؤون محلية, أخبار محلية

مصدر عسكري:الجيش يحرر 21 بلدة بريفي درعا والقنيطرة

جهينة نيوز

تتابع وحدات الجيش العاملة في المنطقة الجنوبية عملياتها القتالية ضد الإرهابيين وتحرر قرى وبلدات المهير – الرفيد – رسم الحسن – الحيران الشمالي – الحيران الجنوبي – رسم عزرائيل – رسم البنيان – رسم زعرورة – غدير البستان – أبو قليعة – أبو تينة – المعلقة – الجبيلة – المدورة – أبو الخشان – أم اللوقس – المهيوبة – المشيدة – البصة – البكار – البكار الشرقي بريفي درعا والقنيطرة.

واكد مصدر عسكري ان وحدات من الجيش قضت على اعداد كبيرة من الارهابيين في المنطقة الجنوبية ووحدات الهندسة تقوم بتطهير المنطقة من المفخخات والعبوات الناسفة والالغام.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا