عدد ضحايا سيول فيتنام يرتفع إلى 27 وتوقعات بمزيد من الأمطار

جهينة نيوز

قالت هيئة إدارة الأزمات في فيتنام إن عدد القتلى جراء سيول وانهيارات أرضية نجمت عن العاصفة المدارية سون تنه ارتفع إلى 27 قتيلا يوم الثلاثاء وما زال هناك سبعة أشخاص مفقودين.

وفيتنام عرضة للعواصف المدمرة والسيول ولقى 389 شخصا حتفهم العام الماضي جراء كوارث طبيعية مثل السيول والانهيارات الأرضية وفقا لإحصاءات الحكومة.

ورغم أن العاصفة المدارية تحولت إلى منخفض مداري عند وصولها إلى فيتنام الأسبوع الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عنها في سيول وانهيارات أرضية في عدة مناطق بالشمال. وما زالت المياه تغمر مناطق على مشارف العاصمة هانوي

وقالت هيئة إدارة الأزمات في بيان إن أغلب الضحايا سقطوا في إقليم ين باي الجبلي النائي إذ تشير التقارير إلى مقتل 13 وإصابة 18 واختفاء أربعة.

وألحقت السيول والانهيارات الأرضية أضرارا أيضا بأكثر من 12 ألف منزل وبنحو 222400 فدان من المحاصيل خاصة الأرز وقطعت المرور إلى العديد من المناطق في شمال فيتنام.

وكان 24 شخصا قد لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة أدت إلى سيول وانهيارات أرضية الشهر الماضي في إقليمي لاي تشو وها جيانج الجبليين الشماليين النائيين.

وحذرت هيئة إدارة الأزمات من احتمال حدوث المزيد من السيول والانهيارات الأرضية خلال الأيام المقبلة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الجزء الشمالي من البلاد حتى أوائل أغسطس آب.

رويترز