الذهب ينخفض مع صعود الدولار رغم التوترات الأمريكية الإيرانية

جهينة نيوز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي استمر فيه هدوء رد الفعل من جانب المستثمرين إزاء الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1220.27 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.4 بالمئة إلى 1220.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 0.2 بالمئة إلى 94.838. وسجل المؤشر أعلى مستوى في عام عند 95.652.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 15.37 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 829.20 دولار للأوقية والبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 909.30 دولار للأوقية.