هيلي: روسيا لن تكون صديقة للولايات المتحدة أبدا وهذا واقع!

جهينة نيوز

أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة إلى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أن واشنطن لا تثق بموسكو ولن تثق بها أبدا.

وقالت هيلي في مقابلة مع قناة "سي بي إن": "روسيا لن تصبح صديقة لنا أبدا. إنه واقع".

في الوقت ذاته، أشادت هيلي بأهمية لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. وأعربت هيلي عن رضاها عن سياسة واشنطن تجاه موسكو.

وكانت هيلي أدلت بتصريحات مشابهة في نيسان/أبريل، عندما قالت إن الولايات المتحدة تتعاون مع روسيا عندما يكون ذلك مفيدا بالنسبة لها وتوجه الضربات عند الحاجة.

والتقى بوتين وترامب في هلسنكي، يوم 16 تموز/يوليو. واستمرت محادثاتهما 4 ساعات، ناقش خلالها الرئيسان مجالات العلاقات الثنائية والقضايا الدولية كافة.