"كاترينا كيف" بطلة فيلم zero !

جهينة نيوز:

فاجأت النجمة الهندية كاترينا كيف، جمهورها بعد طرح الشركة المنتجة لفيلم «zero» بوستراً دعائياً مبدئياً للعمل، تصدرت من خلاله كإحدى بطلات العمل أمام نجم بوليوود شاروخان.

وقد ظهرت كاترينا من خلال البوستر بإطلالة مأسوية، سيطرت عليها حالة من البكاء الشديد، وهذا ما يتناقض مع طبيعة أحداث العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

ويجسد شاروخان شخصية «قزم» لأول مرة، حيث ظهر خلال البرومو الدعائي للفيلم، بشخصيات متعددة بجسد قزم.

والفيلم من إخراج أناند ليي راي، ويشارك في بطولته إلى جانب شاروخان وكيف، أنوشكا شارما، بعد أن اعتذرت ديبيكا بادكون عن المشاركة بالفيلم لانشغالها بتصوير «بافامادتي».