أكثر من 20 قتيلاً جراء حرائق في محيط أثينا

جهينة نيوز

قتل أكثر من عشرين شخصا، وجرح أكثر من 104 جراء حرائق اجتاحت امس الاثنين محيط أثينا، حسب ما صرح به المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة ديميتريس تساناكوبولوس أنّ معظم الضحايا حوصروا في منطقة ماتي على بعد 40 كيلومترا شمال شرق أثينا داخل منازلهم أو سياراتهم، مشيرا إلى وجود أكثر من 104 جرحى، بينهم 11 جروحهم خطيرة منهم 16 طفلا.

وقال تساناكوبولوس إن السلطات تواصل عمليات البحث عن ضحايا وإجلاء السكان المتأثرين جراء الحرائق.

كما لفت المتحدث إلى أن إسبانيا سترسل طائرات لمساعدة اليونان، فيما ستبعث قبرص فريقا من 60 رجل إطفاء.

وتواجه اليونان موجة حرّ منذ الأحد، وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية في وسط البلاد.

ولجأت اليونان إلى تفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية للحصول على المساعدة من شركائها.