روسيا تقدم عرضاً إلى قطر بشأن كأس العالم!

جهينة نيوز

قدمت الحكومة الروسية متمثلة في وزارة الطاقة عرضا إلى دولة قطر.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن موسكو عرضت على الدوحة مساعدتها وتقاسم الخبرات معها في مجال تزويد المنشآت الرياضية بالكهرباء ومواكبة عملها، خلال الفعاليات الجماهيرية بما فيها بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وأضافت أنه "تم بحث سبل هذا التعاون خلال زيارة النائب الأول لوزير الطاقة الروسي أليكسي تكسلر إلى قطر".

وفي تصريح له بهذا الصدد، قال تكسلر: "تملك روسيا شبكات كهربائية واسعة، ويجري في الوقت الحالي تطوير تكنولوجيات الشبكة الذكية. ونحن نعمل بنشاط لتوسيع كفاءاتنا في مجال الطاقة الشمسية، وكل هذا يمكن أن يصبح مجالا للتعاون بين موسكو والدوحة".

يشار إلى أن المونديال القطري سيقام في الفترة الممتدة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من الموعد المعتاد للبطولة في الصيف نظرا للظروف المناخية في الدولة الخليجية.