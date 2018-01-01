افتتاح اكبر مدينة ترفيهية فريدة من نوعها في العالم بالإمارات

جهينة نيوز

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، افتتاح أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم تحمل علامة "وارنر براذرز".

وشارك في افتتاح المدينة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتبلغ قيمة الاستثمارات في المدينة التي تعد الأولى من نوعها كونها مغطاة، نحو مليار درهم.

وتضمن الافتتاح عرضا لفيلم قصير تم إعداده خصيصا للاحتفاء بالأرشيف السينمائي لشركة "وارنر براذرز" التي تعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم.

وأقيمت المدينة على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، ومن المقرر أن تفتح أبوابها لاستقبال الجماهير في 25 يوليو/أيار الجاري.

وتضم المدينة ست مناطق هي "وارنر براذرز بلازا"، و"متروبوليس"، و"غوثام سيتي"، و"كرتون جانكشن"، و"بيدروك"، و"ديناميت غالتش"، كما أن بها 29 لعبة ومرفقا ترفيهيا.