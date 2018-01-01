4 خطوات تتخذها امريكا لـ "مواجهة روسيا"!

جهينة نيوز

يعتزم الكونغرس الأمريكي تمديد الحظر المفروض على التعاون العسكري بين القوات الأمريكية والروسية.

وجاء ذلك وفقا لتقرير للجنة المعنية بالقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي.

ووفقا لقانون الدفاع الوطني لعام 2019، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات التالية لـ"مواجهة روسيا"، وهي حظر التعاون العسكري مع روسيا وتوفير المرونة للشركاء الإستراتيجيين والحلفاء للانتقال من استخدام الأسلحة الروسية إلى الأمريكية، وحظر الحكومة الأمريكية من الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم.

كما سيتم توفير مبلغ 250 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، على حد وصف الكونغرس.

سبوتنيك