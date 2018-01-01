الدفاع الكورية الجنوبية تقلص مواقع الحراسة على الحدود مع جارتها الشمالية

جهينة نيوز

نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم تقليص مواقع الحراسة والمعدات على طول المنطقة المنزوعة السلاح على حدودها مع كوريا الشمالية.

ووفقا لـ"يونهاب"، فقد قالت الوزارة في تقرير للجنة برلمانية إنها تعتزم خفض عدد جنود مواقع الحراسة والمعدات كاختبار أولي، ثم ستدرس توسيع نطاق هذا الخفض من أجل تطبيق اتفاق "لتحويل المنطقة المنزوعة السلاح إلى منطقة سلام"، الذي أبرم خلال القمة بين الكوريتين في أبريل/ نيسان العام الجاري.

ولم يصدر تعقيب بعد من وزارة الدفاع على تقرير الوكالة.