قريبا.. تغييرات تشمل الخفراء والإداريين في الجمارك!

جهينة نيوز

بعد قرار نقل رؤوساء المفارز الجمركية البالغ عددهم 273 رئيس مفرزة من جميع المحافظات، يتوقع اليوم إصدار قرار بإجراء تغييرات في الأمانات الجمركية والوكالات، على أن يتبعه غداً قرارات أخرى وحركة تنقلات أخرى تشمل الخفراء في جميع المحافظات أيضاً، وصولاً إلى تنقلات إدارية أخرى تشمل موظفي العمل الإداري في الجمارك الإقليمية، في إجراءات هدفها تطوير أداء الموظفين وعدم إبقائهم في مكان واحد فترة طويلة، بشكل يحسن العمل الجمركي ويقلل بطريقة أو بأخرى حصول تجاوزات مالية وإدارية.

و شهدت إدارة الجمارك الخميس الفائت أكبر حركة تنقلات في الضابطة الجمركية، حيث أصدرت قراراً بنقل 273 رئيس مفرزة في جميع المحافظات، في حركة تنقلات اعتيادية شاملة تجري دوماً في شهر تموز من كل عام لكنها تعد الأشمل منذ سنوات عديدة، على اعتبار أنها شملت جميع رؤساء المفارز من دون استثناء، فعادة يكون التنقل حسب حاجة المفارز والشواغر الموجودة فيها، إلا أن في القرار الصادر لم تترك مفرزة من مفارز الجمركية إلا شملها التغيير، وقد نظر إلى حركة التنقلات بإيجابية ولم يشر إليها بأصابع الاتهام بحصول أي تجاوزات إدارية ومالية، حيث عدّت ضرورية لتحسين الأداء وتطوير العمل الجمركي ولاسيما أن قانون الجمارك يجيز ذلك حيث يتوجب على رؤساء المفارز الخدمة في جميع المحافظات حسبما يفرضه واجبه الوظيفي.

تشرين