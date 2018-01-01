إعتقال شخص حاول طعن جندي أمام البرلمان الكندي

جهينة نيوز:

اعتقلت الشرطة الكندية شخصاً كان يُحاول طعن جندي أمام البرلمان الفدرالي في اوتاوا، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع الكندية.

وقالت الوزارة في رسالة تلقتها وكالة "فرانس برس": "بفضل رد الفعل السريع لجنودنا والشرطة الفدرالية وجهاز الحماية البرلمانية، تم تحديد طبيعة التهديد المحتمل وتحييده"، مؤكدةً "عدم إصابة أحد بأذى".

واكدت اعتقال الرجل الذي كان يحمل سكيناً عند الساعة 10:15 (14:15 ت غ) أمام البرلمان وقت تغيير الحراسة.

واوضحت وزارة الدفاع ان شرطة اوتاوا فتحت تحقيقاً، لافتةً الى ان "أيّ تعليق في هذه المرحلة لن يكون في محله".

وفي تشرين الاول 2014، قَتَلَ شاب كندي يُعاني مشكلات نفسية، جندياً، على مقربة من البرلمان في اوتاوا، قبل ان يتم قتله.

وقبل يومَيْن من ذلك، قَتَلَ متطرف اسلامي من كيبيك، جندياً، صدماً في جنوب مونتريال. وكان الهجوم الجهادي الاول الذي تشهده كندا.

المصدر: ا ف ب