الاتحاد الألماني لكرة القدم يرفض اتهامات أوزيل له بالعنصرية

جهينة نيوز

رفض الاتحاد الألماني لكرة القدم، في بيان رسمي، اتهامه بالعنصرية بشكل قاطع من جانب لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، الذي أعلن اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب المانشافت.

وذكر الاتحاد الألماني، في بيانه، أنه يأسف لقرار اعتزال أوزيل اللعب مع المنتخب، والانسحاب من كرة القدم الدولية، لكنه رفض بشدة الاتهامات التي ساقها ضد رئيسه رينهارد غريندل بشأن ممارسة العنصرية.

وقال الاتحاد في بيانه: «نحن نرفض فكرة ارتباط الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية، لأنه كان وما زال ممتناً جداً لأوزيل ولما قدمه من أداء متميز خلال فترة تمثيله للمنتخبات الوطنية الألمانية، لكننا نأسف لشعوره بأنه لم يلق المساندة اللازمة من الاتحاد بعد تلقيه انتقادات على خلفية عنصرية».

وأكد البيان على أن «التنوع قوة كبيرة، ليس فقط في كرة القدم، وبالتالي فإن عملنا التكاملي هو أساسي في كل الأمور، ونأخذ في الاعتبار أن الاتحاد الألماني حاول دعم أوزيل بعد ظهوره مع أردوغان».

وتناول البيان موضوع الصورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أنه من الضروري لأوزيل تقديم أجوبة تتعلق بالصورة، وذلك رغم أن أوزيل سبق بيان اعتزاله ببيان آخر يوضح ملابسات الصورة.

وختم الاتحاد الألماني بيانه بالقول: «إننا نفوز ونخسر معا كفريق. وكنا لنكون سعداء لو اختار مسعود أوزيل أن يكون جزءاً من الفريق في هذه المرحلة، لكنه قرر خلاف ذلك».

وكالات