الرئيس الأسد خلال استقباله بيبيلوف رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية: تأكيد على صحة التوجه نحو دول الشرق

جهينة نيوز

أكد الرئيس بشار الأسد خلال استقباله رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف، بعد ظهر اليوم، أن هذه الزيارة التي ستستمر ثلاثة أيام وموقف أوسيتيا الجنوبية المساند لـسورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها يؤكد صحة التوجه السوري نحو دول الشرق التي تحترم أسس ومبادئ القانون الدولي، على عكس معظم الغرب الذي لا يعرف إلا سياسة الإملاءات.

الرئيسان الأسد وبيبيلوف يؤكدان أهمية الانطلاق بالعلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

الرئيس بيبيلوف يعرب عن تقديره لموقف سورية الداعم لاستقلال جمهورية أوسيتيا الجنوبية ويشدد على وقوف بلاده وتضامنها مع سورية التي مرت بظروف صعبة وعاشت حالة حرب بسبب الإرهاب.