أول عملية زراعة الرحم في الشرق الأوسط يجريها طبيب عربي

جهينة نيوز

في سبق طبي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تمت في إحدى مستشفيات بيروت مؤخراً عملية زراعة رحم لمريضة أردنية.

أجرى مستشار العقم وأطفال الأنابيب الدكتور الأردني، أيمن الصمادي، أول عملية زراعة رحم في الشرق الأوسط لمريضة أردنية على رأس فريق جراحي سويدي ولبناني في إحدى مستشفيات بيروت مؤخراً. بحسب ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.

وقال الدكتور الصمادي إن المريضة كانت تعاني من عدم وجود رحم لأسباب خلقية، وكانت تبحث عن فرصة للحمل إلا أن عدم وجود الرحم منعها من ذلك.

وكشف الطبيب الصمادي أن الرحم الذي تمت زراعته تم أخذه من والدة المريضة، مشيراً إلى أنها الطريقة الأسلم لمثل هذه الحالات، لافتاً إلى أن المريضة خضعت لمرحلة علاج حثيثة تحت إشرافه وهي حالياً تنتظر فترة النقاهة اللازمة قبل إجراء عملية زرع الأجنة المخزنة أصلاً للمريضة والمأخوذة من مبيضها.

وأكد الصمادي أن عدد حالات زراعة الرحم التي أجريت في العالم لغاية الآن لم تتجاوز العشرين، وتعتبر المريضة الأردنية الأولى التي تجرى لها مثل هذه العملية على مستوى المنطقة.