هازارد يعلق على انتقال شقيقه إلى ريال مدريد

الإثنين, 23 تموز 2018 الساعة 21:57 | رياضة, كرة القدم

هازارد يعلق على انتقال شقيقه إلى ريال مدريد

جهينة نيوز

عبر لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، كيليان هازارد، عن رأيه في انتقال شقيقه النجم إيدن إلى صفوف ريال مدريد، برسم نشره ضمن صفحته على إنستغرام تظهر صورة مركبة لشقيقه إيدن بقميص الميرنجي رقم (7) يشير بعلامة لا بيديه في إشارة منه إلى الرفض، وذلك وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وكانت إحدى الصفحات قد نشرت صورة معدلة بالفوتوشوب لإدين هازارد، الحائز على برونزية مونديال "روسيا 2018"، بقميص ريال مدريد، موجهة سؤال للجماهير ما إذا كانوا يظنون أن انتقاله إلى صفوف الملكي هو الخطوة الأفضل له؟!.

وكالات


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