دي ميستورا يؤكد مشاركته في اجتماع سوتشي حول سوريا

جهينة نيوز

أكد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، مشاركته في اجتماع سوتشي حول سوريا بصيغة أستانا المزمع عقده في 30-31 تموز الجاري، بعد تلقيه الدعوة من الدول الضامنة.

وأشار مكتب دي ميستورا إلى أنه وكما هي العادة سيكون فريق خبراء الأمم المتحدة حاضراً لتقديم المساعدة الفنية للضامنين كما هو مطلوب، خاصة في موضوع المعتقلين والمختطفين والمفقودين.

يذكر أن الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا جرت في العاصمة الكازاخية أستانا خلال يومي 14 و15 أيار الماضي، وأسفرت تلك الجولة عن قيام الدول الضامنة بإصدار بيان مشترك يشير إلى أن اللقاء المقبل لمجموعة العمل لشؤون المحتجزين سيعقد في أنقرة، وأن الجولة المقبلة للمفاوضات حول سوريا في إطار أستانا ستجري في تموزإلا أنها خلافاً لسابقاتها ستعقد في سوتشي وليس في العاصمة الكازاخية، وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول الضامنة على أن تجري مشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة وأطراف النزاع فيما يخص بداية عمل اللجنة الدستورية.