الخارجية الروسية تتواصل مع عدد من الدول لرفع الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية

جهينة نيوز

تجري وزارة الخارجية الروسية مشاورات مع عدد من الدول الغربية والإقليمية لرفع الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة على سورية، ونقلت وكالة سبوتنيك عن ممثل الخارجية نيقولاي بورتسيف قوله خلال اجتماع اليوم في مقر التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية بخصوص عودة المهجرين السوريين: «إن الخارجية تجري مشاورات مع الشركاء الأجانب لرفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وتقديم المساعدات الإنسانية لها»، مؤكداً أن هذه المشاورات مستمرة مع جميع الشركاء الغربيين والإقليميين.

ولفت بورتسيف إلى وجود جهود مع عدد من الدول والمنظمات الدولية لإعادة بناء البنى التحتية التي تضررت جراء الإرهاب في سورية، وبخصوص عودة المهجرين السوريين أوضح أن هناك دول مثل لبنان مستعدة للتعاون مع الجانب الروسي في تلك القضية لكن هناك بعض الدول الأوروبية مثل ليتوانيا تشترط للتعاون الحصول على التعليمات ذات صلة من سلطات الاتحاد الأوروبي.

وعادت اليوم دفعة جديدة من المهجرين السوريين من لبنان إلى قراهم وبلداتهم في منطقة القلمون بريف دمشق عبر معبر الزمراني.

سبوتنيك